ЛНА взяла под контроль районы к югу от Триполи

Бенгази, 5 апреля. Ливийская Национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара установила контроль над новыми районами к югу от ливийской столицы Триполи, сообщил военный источник в девятой бригаде генерального командования ливийских арабских вооруженных сил.

Источник сообщил РИА Новости о столкновениях в районе города Каср бен Гашир, находящегося в 34 км к югу от Триполи, и районах Вади Эр-Рабиа и Эль-Кувейа в 15 километрах к югу от столицы Ливии.

Источник уточнил, что ЛНА удалось установить контроль над районом в Бир аль-Алям (дорога рядом с Каср бен Гашир), а также Каср бен Гашир, Вади Эр-Рабиа и Эль-Кувейа.

В четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется Правительством национального единства. Хафтар приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».

В пятницу генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, в котором расположен штаб Хафтара. Тот, в свою очередь, заявил генсеку ООН, что ЛНА «продолжит боевые действия пока не освободит Триполи от группировок боевиков, которыми жители города сыты по горло».

Напомним, в 2011 году был свергнут и убит глава Ливии Муаммара Каддафи. После его смерти в стране начался политический кризис. В настоящее время в государстве царит двоевластие: на западе действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, а на востоке — избранный народом парламент.

МИД РФ в пятницу посоветовал сторонам конфликта в Ливии проявлять спокойствие и сдержанность. В ведомстве обратили внимание, что «силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернется новыми жертвами и разрушениями».