Скончался депутат Госдумы Николай Ковалев
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Москва, 5 апреля. На 70-м году жизни скончался депутат Государственной думы, экс-глава ФСБ Николай Ковалев (избран от Орловской области), о чем сообщил вице спикер ГД Сергей Неверов на своей странице в Facebook.
«Умер Николай Дмитриевич Ковалев», — написал он.
Неверов напомнил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году. Политик также назвал Ковалева «настоящим борцом и отзывчивым человеком».
«Генерал армии, был директором ФСБ в сложное время», — отметил Неверов.
Источник в нижней палате парламента также подтвердил кончину депутата, передает ТАСС.