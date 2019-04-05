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Более 980 беженцев в Сирии покинули лагерь «Эр-Рукбан» за сутки

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Более 980 беженцев в Сирии покинули лагерь «Эр-Рукбан» за сутки

Дамаск, 5 апреля. Более 980 человек вышли 4 апреля из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии через пункт «Джелеб», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В четверг через пункт «Джелеб» вышло 985 беженцев. Их доставили на пункты временного пребывания в районе города Хомс. Специалисты оказали беженцам всю необходимую помощь, обеспечили питанием и проживанием.

Напомним, «Эр-Рукбан» находится в зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Российские военные, представители МИД РФ и Сирии не раз заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин отметил ранее, что прекращение незаконной оккупации США части сирийской территории может решить вопрос с лагерем «Эр-Рукбан». Он отметил, что Москва очень серьезно воспринимает необходимость «скорейшего выправления гуманитарной ситуации» в «Рукбане».

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось ранее встретиться с жительницей сирийской провинции Хомс, родственники которой были насильно отправлены в лагерь беженцев «Рукбан». Женщина в красках рассказала о состоянии и качестве жизни своих близких.

Автор: Олеся Волкова
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