США анонсировали новые санкции против Венесуэлы

Вашингтон, 5 апреля. Вице-президент США Майкл Пенс заявил о намерении Вашингтона ввести санкции против венесуэльских компаний, связанных с поставками нефти на Кубу, а также 34 судов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA).

С таким заявлением Пенс выступил в институте Джеймса Бейкера в Техасе, трансляция велась на сайте учебного заведения.

«По указанию президента (президента США Дональда Трампа — прим. ФАН) США введут санкции против 34 судов, которые использует PDVSA, а также двух компаний, переправляющих венесуэльскую нефть на Кубу. Нефть Венесуэлы принадлежит народу Венесуэлы», — сообщил вице-президент.

Суда, о которых говорил Пенс, принадлежат PDVSA, либо находятся под ее управлением.

Ранее «Газета.ру» написала, что Соединенные Штаты пригрозили России «высокой ценой» за поддержку властей на Кубе и в Венесуэле.