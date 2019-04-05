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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

Дамаск, 5 апреля. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что в течение суток населенные пункты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо были обстреляны террористами.

По словам Купчишина, боевики открывали огонь по шести населенным пунктам в трех сирийских провинциях.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хара, Алеппо провинции Алеппо, Ниха, Крах провинции Идлиб, Махара, Скальпия провинции Хама», — сообщил генерал-майор.

О жертвах обстрелов на данный момент ничего не известно.

Купчишин сообщил также, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада амнистировано более 57 тысяч человек. Руководитель российского центра по примирению сторон напомнил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы налажен коридор и пропускной пункт «Джлеб» для выхода из зоны Эт-Танф.

Генерал-майор подчеркнул, что правительство Сирийской Арабской Республики гарантирует безопасность временно перемещенным лицам и готово обеспечить им восстановление документов в упрощенном порядке.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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