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Япония подняла истребители на перехват российского патрульного самолета

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Япония подняла истребители на перехват российского патрульного самолета

Токио, 5 апреля. Министерство обороны Японии сообщило, что японские истребители были подняты в воздух на перехват российского патрульного самолета Ил-38.

Как следует из доклада Минобороны Японии, к которому приложена карта с маршрутом российского патрульного самолета, Ил-38, находясь над Японским морем, не пересекал границу иностранного государства.

Напомним, Ил-38 — это противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для морской разведки, проведения поисково-спасательных операций, поиска и уничтожения субмарин противника.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в японских учебниках для младших классов Южные Курилы были названы «исконной территорией» страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую формулировку «абсурдной».

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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