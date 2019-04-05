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Экономика

Hyundai присматривается к закрывающемуся во Всеволожске заводу Ford 

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Hyundai присматривается к закрывающемуся во Всеволожске заводу Ford 

Санкт-Петербург, 5 апреля. Судьба заводов Ford в России решится в течение месяца-двух, свободной площадкой во Всеволожске заинтересовалась корейская компания Hyundai, сообщил  глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Будем говорить, что в течение месяца-двух коллеги договорятся», — заявил министр, добавив, что сейчас нужно дополнительное время на урегулирование событий.

По словам главы Минпромторга, «корейская Hyundai интересуется площадкой во Всеволожске», передает «Царьград».

Американский автогигант начал процедуру реструктуризации Ford Sollers, в результате которой прекратят свою работу три завода: в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Автопроизводитель перестанет изготавливать легковые машины и сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. 

Hyundai присматривается к закрывающемуся во Всеволожске заводу Ford 

Автоэксперт Константин Лигачев в беседе с «Известиями» предположил, что причиной закрытия заводов в России стало то, что руководство компании поставило на производство Ford Focus. При этом администрация проигнорировала тот факт, «что дороги в разных странах сильно различаются».

Председатель первичной профсоюзной организации завода Михаил Сергеев сообщил ранее Федеральному агентству новостей, что к заводу во Всеволожске присматривается Volkswagen. По его словам, «завод не против» такой сделки, однако с другими автомобильными производителями «много вопросов».

Автор: Олеся Волкова
Источник: Царьград
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