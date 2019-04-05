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Экономика

Минэкономразвития дало прогноз по инфляции в России

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Минэкономразвития дало прогноз по инфляции в России

Москва, 5 апреля. Министерство экономического развития России ожидает замедления инфляции в апреле, говорится в обзоре ведомства «Картина инфляции».

Инфляция в России в предыдущем месяце прошла пиковые значения. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам апреля составит «0,3% м/м», а темпы инфляции — 5,1-5,2% г/г.

«В марте годовая инфляция достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%», — говорится в документе министерства.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце марта сообщила, что пик годовой инфляции в стране будет равняться около 5,5%. По ее словам, он будет пройден в ближайшие месяцы.

Автор: Данила Копп
Источник: Министерство экономического развития России
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