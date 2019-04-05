Беспилотное воздушное такси успешно испытали в Австрии

Вена, 5 апреля. Первые испытания автономного воздушного такси EHang 216 провели в Австрии. Аэромобиль с пассажирами на борту успешно совершил несколько взлетов и посадок на стадионе «Дженерали арена» в Вене.

Как отметил министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Норберт Хофер, вполне реально, что уже к 2025 году воздушные такси начнут летать по стране.

«Развитие этой технологии идет очень быстро, и технически они работают отлично», — сказал Норберт Хофер, передает телекомпания ORF.

Как сообщают СМИ, власти Австрии совместно с Европейским агентством авиационной безопасности ведут работу по созданию нормативно-правовой базы, которая позволит новому транспортному средству совершать полеты. Также в стране идет подготовка тестовой трассы для испытания воздушного такси в городских условиях.

Производством аэромобилей китайской компании EHang занимается китайско-австрийский авиационный концерн FACC. Сейчас воздушные такси готовят к серийному выпуску. Как заверил генеральный директора FACC Роберт Махтлингер, первые серийные аэромобили начнут производить в Австрии уже во второй половине 2019 года. По его словам, воздушные транспортные средства сначала будут поставлять в Азию, откуда поступило много заказов. Аэромобили будут использовать для доставки грузов к нефтяным платформам, а также для спасательных миссий в районах, опасных для пилотируемых полетов. Позже воздушными такси смогут воспользоваться туристы.