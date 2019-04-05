В РФ предложили сажать в тюрьму за продажу ряда лекарств без рецепта

Москва, 5 апреля. Глава координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил ужесточить ответственность за незаконный сбыт сильнодействующих обезболивающих препаратов.

По его словам, участники аптечного рынка обратились к законодателям с просьбой ввести уголовную ответственность за сбыт противоэпилептического и обезболивающего препарата «Лирика» (Прегабалин) и Тропикамид, передает НСН.

«Иногда мы сами просим законодателей — рассмотрите вопрос введения уголовной ответственности за реализацию лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, без рецепта. Есть лжеаптекари, которые продают Тропикамид, «Лирику» и так далее. Здесь пора поставить точку», — подчеркнул Нифантьев.

Стоит отметить, что препарат «Лирика» является эффективным противоэпилептическим средством. Ранее «Лирика» продавалась без рецепта, однако это привело к распространению злоупотребления этим лекарством среди наркозависимых. В 2015 году «Лирика» и Тропикамид были внесены в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.