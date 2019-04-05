Турбизнес Индии присматривается к Крыму

Симферополь, 5 апреля. В Крым приехала крупнейшая иностранная делегация из Индии: представители туриндустрии хотят лично убедится, что Крым — безопасный регион.

Директор крымского филиала туроператора «Дельфин» Иван Коваленко сообщил ForPost, что визит индийской делегации, в состав которой вошли 111 представителей турбизнеса из Индии, планировался с 2016 года. Они приехали на полуостров, чтобы убедиться в безопасности туристов.

Коваленко отметил, что в скором времени туристы из Индии могут занять значимую долю в общем турпотоке на полуостров. К тому же те из них, кто любит путешествовать, как правило, очень состоятельные люди.

В 2016 году в России запустили проект India Friendly для продвижения России на индийском туристическом рынке. Целью проекта было – улучшить условия для иностранных гостей, поскольку индийцы хоть и любят путешествовать, но испытывают сильный дискомфорт за пределами своей родины.

В России самые дружелюбные для Индии города — Петербург, Москва и Казань. В Крыму пока есть только одно кафе с настоящей индийской кухней и только два отеля, «заточенных» на прием индийских гостей.

Коваленко отметил важность визита в Крым индийской делегации.

«Они в Крыму только второй день, но уже сейчас отмечают, как сильно западная пресса сгущает краски, потому что они видят собственными глазами красоту природы, хорошую погоду и добродушие людей», — сказал он.

Как сообщал портал РИАМО ранее, Крым, наравне с Краснодарским краем и Московской областью, вошел в топ-3 самых популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.