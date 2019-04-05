МИД РФ раскритиковал позицию Запада о гуманитарном содействии Сирии

Берлин, 5 апреля. Министерство иностранных дел России раскритиковало позицию Запада, при которой гуманитарное содействие Сирии увязывают с политическими условиями. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.

Вершинин заявил, что России непонятна позиция, при которой помощь Сирии увязывают «с какими-то политическими условиями». Он добавил, что эта позиция вызывает отторжение.

По словам Вершинина, российские дипломаты контактируют с партнерами в регионе и «западных столицах». Представитель МИД РФ добавил, что Москва поднимает вопрос о содействии в восстановлении базовой инфраструктуры Сирии, которая «будет иметь значение с точки зрения приема» беженцев и временно перемещенных лиц, которые возвращаются на родину.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1, которая запрещена в России. В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.