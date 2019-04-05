Тимошенко не будет вести дебаты Порошенко и Зеленского

Киев, 5 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая не прошла во второй тур президентских выборов, не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины, сообщил политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио «НВ».

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это ее право», — сказал представитель штаба Зеленского.

При этом он не уточнил, ответила ли Тимошенко на предложение отказом. Разумков добавил, что для проведения дебатов будет выбран другой «независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд».

Ранее Зеленский принял вызов Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Однако лидер первого тура выдвинул своему оппоненту несколько условий, среди которых — провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» и сдать анализы на содержание наркотиков и алкоголя в крови. Действующий глава государства согласился с предложениями Зеленского. Кроме того, лидер первого тура предложил Тимошенко, которая заняла в первом туре третье место, стать ведущей дебатов. Он отметил, что лидер партии «Батькивщина» не поддержала ни одного из кандидатов.

Украинцы выбирали следующего президента страны 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре количества голосов. В связи с этим было объявлено о проведении второго тура выборов, в котором будут участвовать Владимир Зеленский и Петр Порошенко.