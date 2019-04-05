В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом

Берлин, 5 апреля. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях российско-германских консультаций на базе внешнеполитического ведомства ФРГ по проблематике ООН.

«Что касается ситуации вокруг Идлиба. Вы хорошо знаете, что речь идет о зоне деэскалации, в которой сегодня, к сожалению, все больше контроль захватывают террористы из «Нусры», которые меняют имена, но суть которых неизменна», — цитирует слова Вершинина РИА Новости.

Он добавил, что в связи с этим Россия, Турция и Иран прикладывают усилия, «чтобы не было агрессивных выбросов из этой зоны деэскалации». По его словам, такие вылазки боевиков несут угрозу мирному населению, проживающему в соседних районах, а также российским военнослужащим, которые находятся в САР по приглашению Дамаска.

«Одновременно мы считаем, что не должна быть приостановлена борьба с террористами, которые, к сожалению, сегодня находятся в Идлибе в очень серьезной концентрации», — сказал Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что меморандум России и Турции, который был подписан в Сочи в 2018 году, включает в себя воздействие на террористов и отделение их от вооруженной оппозиции. Дипломат подчеркнул, что Турция играет большую роль в этом вопросе. Москва видит усилия, которые предпринимает Анкара. Вершинин добавил, что крайне важно прийти к соответствию зоны деэскалации тем обязательствам, которые стороны взяли на себя с точки зрения уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что власти САР ожидают от Турции исполнения соглашения по освобождению Идлиба от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.