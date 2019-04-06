Сирия итоги за сутки на 6 апреля 06.00: курды арестовали женщину с ребенком в Манбидже, бои между САА и «Ан-Нусрой» в Идлибе и Хаме

Сирия, 6 апреля. Курды арестовали женщину с ребенком в Манбидже, бои между САА и «Ан-Нусрой» (запрещена на территории РФ) в Идлибе и Хаме, в «Аль-Холе» погибло 11 детей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций террористов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Хаме, убила трех мирных жителей Мхарде, перевезла оружие и отравляющие вещества из Ад-Даны.

Курды: арестовали женщину с ребенком в Манбидже, потеряли двух боевиков в Дейр-эз-Зоре, продолжают проводить принудительную мобилизацию в Хасаке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Недалеко от Африна произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, на мине подорвался автомобиль протурецких боевиков. Информации о пострадавших нет.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что в Манбидже боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали женщину. Мирная жительница была взята под стражу вместе с младенцем.

Провинция Дейр-эз-Зор

В южной части провинции Дейр-эз-Зор произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавало информационное агентство Orient News. В результате инцидента погибло три мирных жителя, в том числе ребенок.

ВВС международной коалиции в течение дня продолжали наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 на востоке региона, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@aroyal4oz). Кроме того, самолеты западного альянса были зафиксированы над поселением Салихия, где в это же время прогремел взрыв. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Twitter-канал (@huseyinbozan) сообщал, что в боях между «Исламским государством» и «Демократическими силами Сирии» (SDF) в Аль-Багузе был убит молодой человек из города Камышлы, принудительно завербованный в SDF.

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселения Абу Хадаб. Передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате нападения было убито два боевика курдских отрядов.

Жители захваченной SDF части провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинги против притеснений гражданских со стороны членов «демократических сил». Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

В пустыне Бадия аш-Шам обнаружены тела семи мирных жителей, погибших в результате взрыва мины, передавал Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA писало, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел укрытий террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Джарджаназ, Аль-Хувейз и Хан Шейхун на юге провинции Идлиб. Кроме того, столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания, Кафр Набель и Сукейк. Об этом сообщал Twitter-канал (@Step_Agency). Напомним, операция армии САР против «Ан-Нусры» возобновилась в данной части региона после ряда атак позиций правительственных сил со стороны джихадистов.

Информационное агентство Page Arab писало, что боевики «Ан-Нусры» перевезли около 120 снарядов с отравляющими веществами из города Ад-Дана в штаб-квартиру «Исламской партии Туркестана» (организация запрещена на территории РФ) на равнине Руж. Отмечалось, что для транспортировки оружия использовались машины псевдогуманитарной организации «Белые каски». Ранее сообщалось, что радикальные исламисты готовят в провинции Идлиб инсценировку применения химического оружия правительственными войсками.

Местный источник сообщал в Twitter (@leventkemaI), что над захваченными боевиками территориями региона совершали разведывательные полеты ВВС Турции.

Провинция Хама

В первой половине дня стало известно, что в результате нападения «Тахрир аш-Шам» на мирный город Мхарде в северной части провинции Хама, произошедшего накануне, погибло трое гражданских, еще семь человек получили ранения. Об этом писал Twitter-канал (@syrian_endgame).

Информационное агентство Al-Masdar News передавало, что террористы «Джебхат ан-Нусры» нанесли ряд ударов по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Хава. По заявлениям джихадистов, в результате атаки было убито не менее четырех военнослужащих правительственных войск. Данная информация не подтверждена официальными источниками. Позже «Ан-Нусра» обстреляла позиции САА в населенном пункте Маан на востоке региона. Об этом сообщал Twitter-канал (@baladinetwork).

В качестве ответных мер САА открыла огонь по укрытиям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Кроме того, артиллерия армии САР вела интенсивный обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» продолжают умирать дети. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о 11 случаях гибели несовершеннолетних, зафиксированных в поселении за последнее время. Напомним, главной причиной смерти перемещенных лиц в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере является отсутствие приемлемых условий для жизни и возможности получить медицинскую помощь. По данным правозащитной организации, всего с начала 2019 года в «Аль-Холе» погибло около 218 человек, большинство из которых дети.

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что боевики «демократических сил» взяли под стражу несколько мирных жителей населенного пункта Камышлы. Задержанные будут принудительно зачислены в SDF.

Ирак

На западе провинции Анбар прогремел взрыв. По данным информационного агентства SANA, в пустыне к югу от населенного пункта Аль-Арба разорвалась мина, заложенная в автомобиле. В результате происшествия погибло три мирных жителя данного района, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Военный Twitter-канал (@Kirkuknow_DT) писал, что в ходе боевого вылета было уничтожено 14 радикалов ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)