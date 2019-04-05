Украина обещает отменить поезда в Москву

Киев, 5 апреля. Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как сообщает агентство УНН, Омелян выразил мнение, что железнодорожное направление в Россию «умирает само по себе». По его данным, в 2018 году впервые пассажиропоток в направлении Евросоюза оказался больше, чем в восточном направлении.

«Я думаю, еще несколько лет, и мы закроем этот поезд (в Москву)», — заявил министр.

Отметим, ранее пресс-служба ПАО «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») сообщила, что поезд «Киев — Москва» стал самым прибыльным, среди поездов, которые курсировали из Украины за границу в 2018 году. Самым убыточным зарубежным маршрутом стало сообщение «Минск — Запорожье».

Комментируя озвученные данные в интервью Федеральному агентству новостей, депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов подчеркнул, что жители соседнего государства «своими деньгами, кошельками и ногами делают выбор в пользу России».

При этом он посоветовал Омеляну расширять перевозки в Россию, «а не пугать украинцев своими всевозможными лживыми заявлениями».

Напомним, между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение с октября 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы. Киевские политики, включая Омеляна, неоднократно призывали полностью отменить поезда до РФ.

Добавим, министр Омелян известен жесткой антироссийской позицией и рядом громких высказываний в адрес Москвы. Накануне он неоднозначно прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства, заявив, что вместе с союзниками в Москву приедет «на танках», сообщала «Газета.ру».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ назвал его «болтуном».