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Ливийская национальная армия взяла под контроль аэропорт Триполи

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Ливийская национальная армия взяла под контроль аэропорт Триполи

Москва, 5 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) взяла под свой контроль международный аэропорт Триполи. Об этом сообщил источник, близкий к командованию ЛНА.

По данным источника, подразделения ЛНА взяли под свой контроль международный аэропорт Триполи, который находится в 34 километрах от столицы. Он также добавил, что под контроль ЛНА перешли населенные пункты Каср Ибн Гашир, Сук аль-Хамис и Вади аль-Рабия, которые расположены в районе аэропорта.

Напомним, 4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на ливийскую столицу, которая находится под контролем Правительства национального единства. 5 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в ливийский город Раджма, где базируется штаб Халифы Хафтара. Командующий ЛНА заявил генсеку ООН, что армия будет продолжать военную операцию до полного освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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