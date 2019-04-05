Сирия новости 5 апреля 22.30: курды арестовали несколько гражданских в Хасаке, «Ан-Нусра» атаковала позиции САА в Хаме

Сирия, 5 апреля. Курды арестовали несколько мирных жителей Хасаки, «Джебхат ан-Нусра»1 открыла огонь по позициям САА в Хаме, в Дейр-эз-Зоре неизвестные обстреляли КПП SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по позициям САА в Хаме.

Курды: потеряли двух боевиков в Дейр-эз-Зоре, арестовали ряд гражданских в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселения Абу Хадаб на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате нападения было убито два боевика курдских отрядов.

Ранее при атаке «Исламского государства»1 на позиции SDF недалеко от населенного пункта Дибан курды потеряли около 10 бойцов.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не утихает противостояние между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает на своей странице в Twitter (@OGNreports), что правительственные войска САР наносят удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселения Джарджаназ. Кроме того, столкновения между САА и боевиками зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Сукейк. Об этом сообщает Twitter-канал (@Step_Agency).

Провинция Хама

Радикалы «Джебхат ан-Нусры» открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Маан на востоке провинции Хама, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

Одновременно с этим на севере региона не прекращаются перестрелки между правительственными войсками и террористами. Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщает о столкновениях в районе поселения Бейт аль-Рас.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают проводить принудительную мобилизацию гражданского населения провинции Хасака. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что курды взяли под стражу несколько мирных жителей населенного пункта Камышлы.

Ранее сообщалось, что один из насильно зачисленных в ряды SDF бойцов был убит в столкновениях с «Исламским государством» на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)