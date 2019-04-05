МИД РФ назвал способ решения проблемы «Рукбана» в Сирии

Берлин, 5 апреля. Прекращение незаконной оккупации США части сирийской территории может решить вопрос с лагерем «Рукбан», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на полях российско-германских консультаций на базе внешнеполитического ведомства ФРГ по проблематике ООН.

«Необходимо прекратить незаконную оккупацию этой части сирийской территории Соединенными Штатами Америки. Это, на наш взгляд, главное, что может сдвинуть ситуацию», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Москва очень серьезно воспринимает необходимость «скорейшего выправления гуманитарной ситуации» в «Рукбане».

Вершинин также напомнил о заявлениях ООН, согласно которым беженцы, которые находятся в лагере, хотят вернуться в свои дома. Однако их желание не выполняется, с сожалением констатировал он.

«Мы продолжим работать и с американцами, и с ООН с тем, чтобы эту ситуацию выправить, с тем, чтобы люди прекратили это драматическое существование в «Рукбане» и вернулись в свои родные места», — добавил он.

Представитель внешнеполитического ведомства России обратил внимание на ситуацию в другом лагере беженцев. Речь идет о «Эль-Холе», в котором «очень тяжелая ситуация».

Напомним, «Рукбан» находится в зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Российские военные, представители МИД РФ и Сирии не раз заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.