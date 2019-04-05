Москва поддерживает контакты по восстановлению инфраструктуры в Сирии

Берлин, 5 апреля. Москва продолжает поддерживать контакты по вопросу восстановления инфраструктуры в Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат констатировал, что Москва контактирует по вопросу восстановления инфраструктуры в САР и с партнерами в регионе, и на Западе. Он отметил, что восстановление инфраструктуры будет иметь большое значение с точки зрения приема беженцев и временно перемещенных лиц, которые будут возвращаться в свои родные дома.

При этом Вершинин заявил, что Москве «непонятна позиция», при которой подобную помощь увязывают с политическими условиями. Он подчеркнул, что такого быть не должно.

«Мы считаем, что такая помощь не должна оказываться под какие-то политические условия», — отметил он.

Ранее Вершинин сообщил, что встреча высокого уровня в формате астанинского процесса запланирована на 25-26 апреля. По его словам, переговоры пройдут в Нур-Султане.