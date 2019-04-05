Президент Российской ассоциации остеопатов ответил на обвинения Малышевой. ФАН-ТВ

В одном из выпусков программы «Жить здорово» Елена Малышева объявила, что остеопаты — шарлатаны, и за помощью лучше обращаться к мануальным терапевтам. Президент Российской ассоциации остеопатов Дмитрий Мохов возмутился, услышав это.

Он не отрицает, что до 2015 года, действительно, не существовало норм подготовки остеопатов, зато было много различных школ и курсов, которые могли сделать «остеопата» практически из любого. Им мог стать и продавец и массажист. Однако ситуация круто изменилась. В настоящее время существует Российская ассоциация остеопатов, и по стране насчитывается около 1500 специалистов. К сожалению, шарлатанов по-прежнему в десятки раз больше.

«Остеопаты это люди с высшим медицинским образованием, которые прошли интернатуру или ординатуру по одной из 46 специальностей и прошли профессиональную переподготовку на остеопата, а это 3504 часа. К слову сказать, нет ни одной другой врачебной специальности, которые готовили бы так долго», — объясняет Дмитрий Мохов.

Таким образом, профессиональные врачи остеопаты это отлично подготовленные специалисты. Главная задача — это не только коррекция заболевания, но и предотвращение рецидива.