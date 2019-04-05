Экс-глава Минэкономики Латвии сравнил отставку Ушакова со «сталинскими репрессиями»

Москва, 5 апреля. Власти Латвии отправили в отставку с поста мэра Риги лидера партии «Согласие» Нила Ушакова. Официальное правительственное издание Latvijas Vēstnesis опубликовало распоряжение министра регионального развития Латвии Юриса Пуце, в котором говорилось об отстранении Ушакова от должности мэра Риги.

Официальной причиной отставки Ушакова называется ненадлежащее выполнение должностных обязанностей на посту мэра латвийской столицы. Кроме того, Ушакова подозревают в причастности к коррупционному скандалу, который связан с предприятием общественного транспорта Rigas Satiksme. Латвийские правоохранители предполагают, что компании из Польши и Чехии давали многомиллионные взятки за право поставки 200 автобусов, трамваев и троллейбусов. При этом в получении взятки подозреваются должностные лица Rigas Satiksme и депутаты Рижской думы. По словам Ушакова, решение о его отставке является политическим и незаконным.

Сторонники и члены партии «Согласие» раскритиковали действия латвийских властей. Депутат Европарламента от Латвии Регина Лочмеле-Лунева заявила, что власти пытаются унизить Ушакова и его избирателей.

«Их цель — не просто унизить Ушакова. Их цель — унизить всех, кто за него голосовал. Унизить всех нас», — написала Лочмеле-Лунева на своей странице в Facebook.

Экс-министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский сравнил отставку Ушакова со «сталинскими репрессиями». По его словам, власти Латвии пытаются «свести счеты» с Ушаковым, а также отвлечь внимание общества от проблем в стране, передает «360».

«Министр объявил об отставке мэра ночью, словно бы подчеркнув сходство этой расправы со сталинскими репрессиями», — заявил Домбровский.

По словам депутата парламента Латвии Ивана Клементьева, жители Риги недовольны отстранением Ушакова и выражают свое несогласие с действиями латвийского правительства.

«Горожане звонили мне, выражали свое несогласие с уходом мэра. Небольшой бунт начался, можно сказать. Люди не понимают, что происходит в стране», — пояснил Клементьев.

Стоит отметить, что Ушаков занимает должность мэра Риги с 2009 года. Пир этом Ушакову удалось дважды одержать победу на выборах мэра Риги. Кроме того, партия «Согласие» в коалиции с движением «Честь служить Риге» на выборах получила большинство в Рижской думе.