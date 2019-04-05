Климкин назвал причины проигрыша Украины в споре с Россией в ВТО

Киев, 5 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку не были учтены советы возглавляемого им ведомства.

В своем микроблоге в Twitter в пятницу Климкин ответил на вопрос: «Почему Украина проиграла спор в ВТО?».

«Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — ответил министр.

При этом он не стал уточнять, о каких конкретных советах «по стратегии и тактике» идет речь.

В начале 2016 года Россия ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию в ответ на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Вскоре Украина подала в ВТО иск к РФ. В пятницу стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту украинских товаров. Суд пришел к выводу, что в обычных условиях ограничение транзита рассматривалось бы как нарушение правил ВТО, однако в данном случае речь идет о защите национальных интересов России, поскольку отношения между Москвой и Киевом крайне обострены.

Примечательно, что это уже третий спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. Ранее международная организация встала на сторону Москвы в споре о запрете на поставку в Россию украинских товаров — нитрата аммония и железнодорожного оборудования.

Комментируя данное решение, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил мнение, что результат спора России и Украины по транзиту товаров отразится на другом разбирательстве — между Москвой и Вашингтоном по введению пошлин на импорт стали и алюминия.