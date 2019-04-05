В России могут увеличить количество пунктов выдачи электронных виз

Москва, 5 апреля. Новые пункты выдачи электронных виз России иностранным гражданам могут появиться в стране, если на это будет спрос, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Волынкин отметил, что вопрос расширения географии выдачи электронных виз России зависит от востребованности данной услуги в свободном порту Владивосток, а с июля — в особой экономической зоне в Калининградской области.

Он напомнил, что в настоящее время действует система выдачи электронных виз, в том числе туристических, для въезда иностранцев в Россию через морские и сухопутные пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток. С сентября такой режим будет работать во всех аэропортах Дальневосточного федерального округа, сказал представитель МИД РФ в беседе с РИА Новости.