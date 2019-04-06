Стали известны подробности закрытия конюшни в петербургском парке «Екатерингоф»

В парке культуры и отдыха «Екатерингоф» власти закрыли конюшню, работавшую здесь с 1989 года. Неожиданностью оказалось то, что здание построено незаконно. Страсти вокруг этой истории кипят давно и нешуточно: часть общественников возмущена тем, что после закрытия детям-инвалидам негде будет лечиться иппотерапией, а другая — условиями содержания животных.

И всех волнует, что же будет с животными, — ведь, по некоторым сообщениям, их планируют отправить в зоопарк на мясо. Федеральное агентство новостей разбиралось, что такое «Конно-спортивный клуб «Екатерингоф», почему его изгоняют из парка, откуда там взялись лошади, кому они принадлежат и какое будущее готовят для участников событий чиновники.

Дети и корпоративы

По некоторым данным, конюшня парка «Екатерингоф» когда-то была основана для работы в городе. До середины 1990-х она не только предоставляла лошадей в прокат, но и принимала участие в съемках отечественных и зарубежных фильмов, а также активно работала на городских праздниках и фестивалях.

Тогда здесь содержалось порядка 30 лошадей. К сегодняшнему дню здесь сохранилось семь глубоко пожилых (как утверждают официальные источники) животных, с которыми, если верить петициям и постам в социальных сетях, занимались иппотерапией тяжелобольные дети.

«Уничтожат оборудованные и обжитые животными манежи. Прекратят занятия иппотерапией, которые проводились для детей с ограниченными физическими возможностями и больных тяжелыми заболеваниями», — тревожно сообщается в петиции инициативной группы на сайте Change.org, которую на момент подготовки материала подписали более 700 человек.

Еще одну петицию на том же ресурсе с заголовком «Помогите детям с ОВЗ продолжать заниматься иппотерапией в КСК «Парк «Екатерингоф», разместил некий центр взаимной интеграции «Аккорд». Их обращение набрало куда более солидную аудиторию: к началу апреля его подписали почти 69 тысяч пользователей.

Всем жалко детей и лошадей. Вот только на страницах самого конноспортивного клуба «Екатерингоф» указан куда более широкий спектр услуг, в который, помимо иппотерапии, входят фотосессии, корпоративы, подготовка лошадей и всадников к участию в соревнованиях, продажа спортивных и прогулочных лошадей, заездка молодняка, перевозка и подготовка животных к продаже за границу и многое другое. И все это, конечно же, не бесплатно.

А в социальных сетях активно обсуждается, почему это пожилые животные совсем недавно ходили жеребыми, и как менялся состав табуна. Что характерно, из сообщений можно сделать вывод, что помещения использовались для содержания чужих лошадей.

При более внимательном «разборе полетов» Федеральному агентству новостей вообще не удалось обнаружить конноспортивного клуба «Екатерингоф» среди существующих де-юре организаций. Нашелся только сектор конно-верхового проката СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф» с единственным сотрудником в штате — заведующей Еленой Ваниной, работающей на полставки.

По ее словам, с остальными работниками парк трудовые отношения прекратил, последние из них уволились в декабре, хотя когда-то в конюшне работали и тренеры, и ветеринары. Но в течение последних лет парк якобы заключал договоры со специалистами из сторонних организаций. Правда, назвать хотя бы одну из этих компаний заведующая затруднилась.

Оперативно управляемое имущество

Чтобы понять, что ждет лошадей, смогут ли их выкупить кураторы (или животных действительно сдадут на мясо), надо как минимум знать, кому они принадлежат и откуда взялись в парке. Ведь по закону эти животные являются движимым имуществом. Их приобретение, списание и обслуживание должно производиться государственными организациями в соответствии с определенным регламентом, через госзакупки.

Однако найти счастливого обладателя лошадей редакции не удалось, несмотря на многочисленные запросы. Например, в ноябре в городском комитете по благоустройству (в ведомстве которого находится парк) нам сообщили, что кони принадлежат комитету имущественных отношений, а на услуги по содержанию и прокату заключается договор с неким «Исполнителем».

«В целях надлежащего содержания конного хозяйства СПб ГКУ «Парк «Екатерингоф» (далее — Учреждение) заключен договор на содействие в организации услуг, в соответствии с которым Исполнитель организует прокат лошадей, конные прогулки и уроки верховой езды, обеспечивает содержание конного хозяйства Учреждения, — сообщили в КБ. — В рамках договора Исполнитель осуществляет закупку фуража, сена, витаминов и добавок, проведение всех необходимых вакцинаций и лабораторных исследований, закупку вспомогательного инвентаря для обработки и ухода за лошадьми. Имущество Учреждения (в том числе лошади) принадлежит ему на праве оперативного управления. Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущества Санкт-Петербурга (далее — Собственник). Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Собственника имущества. Списание лошадей и реализация их как движимое имущество Учреждением не производилось».

Кто именно является «Исполнителем», в сообщении не уточнили, однако на сайте госзаказов мы обнаружили несколько закупок фуража, заказчиком которых выступал сам парк. Чтобы прояснить, как именно осуществлялось и будет осуществляться далее списание лошадей после закрытия конюшни, весной редакция отправила еще один запрос, на этот раз в комитет имущественных отношений. Ведь именно это ведомство их коллеги из благоустройства указали собственником животных.

В КИО очень удивились такому повороту судьбы и сообщили, что шесть лошадей и один пони находятся в ведении парка. Парк подчиняется КБ, информацией об истории появления животных в комитете имущественных отношений не располагают, равно как и информацией о наличии в парке структурного подразделения «конноспортивный клуб» и соответствующей деятельности. Кроме того, у КИО нет данных о договорах аренды в отношении лошадей или о договорах на содействие в организации услуг по прокату, конным прогулкам или урокам верховой езды.

«Комитет был создан в 1991 году, — проинформировали редакцию в ведомстве. — В период с 1991 по настоящее время обращений учреждения по списанию животных в адрес комитета не поступало. Таким образом, животные подлежащими уничтожению КИО не признавались. Обращения учреждения по согласованию продажи животных в адрес комитета также не поступали. В конце прошлого года учреждение (парк «Екатерингоф». — Прим. ФАН) с согласия КБ направило в КИО обращение об отказе от права оперативного управления в отношении находящегося у него недвижимого и движимого имущества».

Также из ответа комитета следует, что лошади действительно будут переданы в зоопарк, но не на мясо, а для занятий иппотерапией. Эта информация подтверждается ответом комитета по благоустройству одному из жителей Санкт-Петербурга, который тот разместил в социальных сетях.

Кто в домике живет

Совсем недавно ГАТИ оштрафовало администрацию парка культуры и отдыха «Екатерингоф» на 300 тыс. рублей за несогласованную установку объекта благоустройства и ограждения. Еще 100 тыс. рублей штрафа за тот же объект заплатит подрядчик, ООО «Рос-сервис».

Речь идет о новом сеннике для конюшни, оказавшейся незаконной. Сама конюшня представляет собой строение из шлакоблоков, возведенное в середине 1990-х. Как рассказала ФАН заведующая сектором конно-верхового проката парка Елена Ванина, сразу после постройки этот объект не был своевременно оформлен по документам, а в годы «амнистии» у администрации парка просто не дошли до этого руки, поэтому де-юре его как бы не существует.

Однако в комитете имущественных отношений нам неожиданно сообщили: за парком культуры и отдыха «Екатерингоф» на праве оперативного управления было закреплено недвижимое имущество — нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, Перекопская улица, дом 8, литера А. Это строение передано парком по договору аренды некоей компании «Богдана» под торговлю. В связи с изъятием здания из оперативного управления парка указанный договор аренды в отношении здания компания будет заключать с подведомственным КИО учреждением СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

«Обращения общества о продаже либо передаче ему иным способом животных в КИО или ГКУ «Имущество СПб» не поступали», — заверили редакцию.

Обнаружить на онлайн-картах какое-либо строение по этому адресу редакции не удалось — возможно, потому что с момента принятия решения прошло слишком мало времени.

Зато нам удалось пообщаться с некоторыми бывшими сотрудниками конюшни, пожелавшими остаться анонимными. По их словам, содержание животных в Екатерингофе оставляло желать лучшего: помещения плохо вентилировались, больные лошади содержались вместе со здоровыми, безопасность как самих непарнокопытных, так и людей была под вопросом.

Так, в 2011 году в региональные СМИ попала история о том, как несколько лошадей из «конноспортивного клуба», якобы принадлежащих директору этого учреждения, выскочили на проезжую часть и спровоцировали ДТП. В итоге один мерин погиб на месте, а кобыла сломала ногу и ее пришлось усыпить. К счастью, в тот раз все обошлось без человеческих жертв, а конюшню вроде бы стали надежно запирать, чтобы животные не убегали. Но еще совсем недавно лошади под управлением неопытных наездников гуляли по дорожкам парка рядом с собаками, которые могли их напугать, и маленькими детьми.

Тем не менее перевод лошадей в зоопарк тоже не выглядит гуманным решением, ведь там еще меньше места для выгула животных — пространства хватит разве что для пони.

В сухом остатке получается, что вопросов к деятельности «конноспортивного клуба «Екатерингоф» действительно гораздо больше, чем ответов, и еще удивительнее, что эти вопросы не поднимались раньше. Что не отменяет трагедии детей с тяжелыми заболеваниями, которые привыкли к животным, и тревоги за судьбу самих животных, которые оказались заложниками чьей-то безответственности.

Федеральное агентство новостей надеется, что власти Петербурга смогут найти оптимальный выход из драматической ситуации, в которой оказались дети и старенькие лошади, всю жизнь служившие людям.