Пушков объяснил попытки Киева лишить Вышинского юридической защиты

Москва, 5 апреля. Обвинения в адрес адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорят о попытках Киева лишить Вышинского юридической и психологической помощи, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В пятницу стало известно, что генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника «Древний Киев».

«Понятно, что предлог, по которому Доманскому выдвинули обвинение, надуманный. Создаётся впечатление, что это именно попытка устранить адвоката. Видимо, Вышинского теперь пытаются лишить юридической и психологической поддержки», — заявил Пушков РИА Новости.

По мнению сенатора, сегодня на Украине юридическое право является лишь «придатком политики».

Пушков добавил, что Москве пора переходить к «ответным акциям», поскольку «другого языка в Киеве, к сожалению, не понимают».

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Доманский сообщил, что статья, по которой ему может быть выдвинуто обвинение, предполагает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Юрист также предположил, что, подобно своему подзащитному — редактору РИА Новости Украина, он мог стать мишенью для правоохранительных органов, в том числе, из-за своей работы в качестве журналиста.

В мае 2018 года сотрудники СБУ задержали Вышинского, его обвиняют в государственной измене, а также в поддержке республик Донбасса. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист категорически отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

В ходе одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, а также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В свою очередь Путин назвал данную ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналист был арестован за свою профессиональную деятельность.