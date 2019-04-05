В миссии ООН призвали вооруженные группировки ЦАР исполнять Хартумское соглашение

Банги, 5 апреля. Вооруженные группировки Центральноафриканской Республики, подписавшие Хартумское соглашение о мире, должны исполнять предписанные документом обязательства. Об этом напомнил официальный представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) Владимир Монтейру.

«Они (Вооруженные группировки. — Прим. ред.) должны уважать свою подпись. Это призыв к тому, чтобы мирное соглашение было эффективным и реализованным на благо населения», — цитирует слова Владимира Монтейру Centrafrique.

В феврале 2019 года представители правительства Центральноафриканской республики (ЦАР) и лидеры вооруженных группировок парафировали мирное соглашение после переговоров в Хартуме. Переговоры между сторонами конфликта шли с 24 января. К мирному соглашению присоединились 14 вооруженных группировок африканской страны. Министр иностранных дел Судана Мухаммад Ахмед ад-Дирдири поблагодарил Россию за содействие в мирном урегулировании кризиса.

Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей, Россия взяла на себя миротворческие функции в конфликте в ЦАР, в том числе и в рамках борьбы с международным терроризмом. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на переговорах с президентом Центральноафриканской Республики Фостером-Арканжем Туадерой в Банги сообщил, что Москва готова и впредь оказывать поддержку Африканской инициативе по установлению мира и безопасности в ЦАР.

Напомним, ЦАР на протяжении многих лет находилась в состоянии гражданской войны. В августе 2018 года благодаря поддержке России и Судана в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон ЦАР. В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения. Оно стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР.