Time посвятил новую обложку Путину

Вашингтон, 5 апреля. Американский журнал Time выпустил очередной номер. На этот раз издание посвятило новую обложку президенту России Владимиру Путину.

На обложке журнала изображен человек, похожий на российского лидера, который стоит, опираясь на земной шар. При этом по всей планете расставлены белые указатели с красными звездами.

Подзаголовок на обложке гласит: «Новый тайный план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы». При этом слово «новый» выделено курсивом.

Не исключено, что таким образом автор публикации намекает на обвинения во «вмешательстве» России в выборы президента США. Журналиста, судя по всему, не убедил официальный доклад министерства юстиции США, в котором говорится, что американский лидер Дональд Трамп и его команда не были в сговоре с Москвой.

В сопроводительной статье утверждается, что Россия якобы создает «мировую сеть тиранов». По мнению автора материала, Москва «вмешивалась» во внутренние дела нескольких стран, чтобы там закрепились подконтрольные РФ «режимы».

Примечательно, что автор статьи забыл упомянуть о «достижениях» родной страны. Например, журналист не говорит о тех разрушениях и катастрофах, к которым привели действия Вашингтона и его союзников. В частности, автор публикации заявил, что отказ России признавать главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого США всяческим образом поддерживают, является примером «российского вмешательства».