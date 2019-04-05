Эксперт объяснил, что из себя представляют ракеты «Нептун», которыми гордится Порошенко

На Украине прошли испытания комплекса крылатых противокорабельных ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 300 километров. Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил испытания, пообещав в кратчайшие сроки принять комплексы на вооружение и оснастить ими как военно-морские, так и сухопутные силы. По мнению военного эксперта, Киев в состоянии продемонстрировать основанные на советском заделе новые вооружения, но вот дойдут ли эти разработки до серийного производства, большой вопрос.

Тем не менее Порошенко настроен решительно. Во время испытаний ракет «Нептун» он с гордостью сказал:

«Мы готовы к тому, чтобы завершить испытания и в чрезвычайно короткие сроки поставить [эти ракеты] на вооружение, вооружив ими части ВМС и сухопутных войск».

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков отметил, что украинские «Нептуны», которыми так гордится Порошенко, созданы на основе советской ракеты Х-35.

«В советское время была достаточно мощная интеграция военно-промышленного комплекса с предприятиями Украины, — отметил Леонков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Поэтому на территории Украины сохранилось некоторое количество советских образцов, из которых и собирается комплекс «Нептун». Осталось этих образцов немного, но амбиции у Украины большие. Поэтому там пытаются на основе советских корпусов и двигателей, которые у них остались, сделать некий близкий аналог».

Для того, чтобы создаваемые «Нептуны» стали по-настоящему эффективными и действовали против кораблей на заявленную дистанцию, им нужны комплексы целеуказания, которые видят цели на расстояние порядка ста километров, отметил эксперт, подчеркнув, что пока все это только в стадии разработки.

Также не очень понятно, насколько всерьез можно воспринимать слова Порошенко, что этими ракетами будет вооружена вся украинская армия, подчеркнул собеседник ФАН.

«Удастся ли этими ракетами вооружить всю армию, большой вопрос. Пока эти комплексы задействованы с берега, то есть речь идет о комплексах береговой обороны. Вопрос эффективности этой ракеты открыт: одно дело стартовать и совсем другое — маневрировать и поразить цель. На сегодняшний день речь шла только об успешных запусках. Успешное поражение целей пока только декларировалось. Кроме того, у большинства кораблей есть комплексы ПВО, которые борются с такими ракетами достаточно успешно», — отметил Леонков.

Военный эксперт подчеркнул, что для России новые украинские разработки опасности не представляют, поскольку у нашего флота есть, чем защититься.

«Так что против кого Украина будет «обороняться» этими «Нептунами», не вполне понятно. Как непонятно и то, как они их будут содержать, с учетом того, что украинская экономика дотационная и серьезно зависит от внешней помощи. Все это большой вопрос. Но отработать какие-то запуски и создать подобные ракеты они в принципе могут», — резюмировал Алексей Леонков.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн, а также наземных целей. Разработка этих комплексов ведется на Украине с 2013 года.

Очередной этап испытаний противокорабельных ракет состоялся на украинском испытательном полигоне в Одесской области. Предыдущие испытания «Нептунов» проходили в Одесской области в августе и декабре прошлого года.