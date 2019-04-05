Главный инфекционист РФ рассказала о восстановлении «советского» производства вакцин

Москва, 5 апреля. Отечественные фармацевты активно занимаются восстановлением объемов производства вакцин периода СССР, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова в интервью Федеральному агентству новостей.

Врач напомнила, что объемы вакцинопроизводства в Советском Союзе позволяли полностью обеспечивать население огромного государства собственными препаратами.

«Когда СССР развалился, было нарушено производство этих иммунобиологических препаратов. Мы с точки зрения лекарственного обеспечения в принципе подсели на импортные средства, — пояснила Ирина Шестакова. — Но в последние 5-7 лет идет активнейшее воспроизводство, восстановление этих потерянных вакцин и разработка и внедрение в производство новых».

По словам Шестаковой, цель активной работы по восстановлению утраченных объемов вакцинопроизводства — полное обеспечение потребностей страны в вакцинации как по Национальному календарю прививок, так и по эпидемиологическим показаниям.

При этом инфекционист отметила, что процент вакцинированных детей и взрослых в Советском Союзе в целом был значительно выше, чем сейчас.

«Ваши родители все помнят, что немыслимо было отправить ребенка ни в детские сады, ни в ясли, ни в школы, ни даже на летний отдых, если у них не был исполнен календарь прививок. Связано это было как раз с тем, что именно вакцинация дает возможность профилактировать заболевания как на уровне [одного] человека, так и на уровне популяции», — добавила Шестакова.

Ранее Ирина Шестакова высказалась по поводу допустимых вариантов критики прививок.

Пятого апреля стало известно о том, что Минздрав подготовил пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. Еще несколькими месяцами ранее ВОЗ составила ежегодный список угроз здоровью человечества, куда впервые был включен отказ от прививок.