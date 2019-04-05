В МИД РФ назвали планируемую дату астанинских переговоров по Сирии

Берлин, 5 апреля. Встреча высокого уровня в формате астанинского процесса запланирована на 25–26 апреля и пройдет в столице Казахстана — Нур-Султане. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях российско-германских консультаций на базе внешнеполитического ведомства ФРГ по проблематике ООН.

По словам замглавы МИД РФ, стороны близки к согласованию этой даты.

«Уже сейчас могу ориентировочно сказать, что встреча высокого уровня астанинского формата по Сирии предусмотрена 25–26 апреля в Нур-Султане», — сказал Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев договорились продолжить усилия по урегулированию конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса.

Напомним, в Казахстане состоялись уже 10 раундов переговоров по Сирии. Главным решением астанинского процесса стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в САР. Переговорная площадка в Нур-Султане признана экспертами наиболее эффективной. В результате встреч астанинского формата были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии и прекращению огня.