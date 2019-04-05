МИД РФ призвал стороны конфликта в Ливии проявить ответственность за судьбу страны

Москва, 5 апреля. Сторонам конфликта в Ливии следует проявлять спокойствие и сдержанность, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«Всем вовлеченным ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернется новыми жертвами и разрушениями», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

МИД России считает, что подобный вариант развития событий «отдалит перспективу налаживания устойчивого межливийского инклюзивного политического процесса под эгидой ООН с конечной целью становления единых эффективных государственных институтов через всеобщие выборы».

Российское дипломатическое ведомство также подтвердило безальтернативность политического урегулирования в Ливии. Москва выступает за то, чтобы ведущие военно-политические силы Ливии проявили ответственность за судьбу страны и отказались от вооруженных методов борьбы за власть.

Напомним, в 2011 году был свергнут и убит глава Ливии Муаммара Каддафи. После его смерти в стране начался политический кризис. В настоящее время в государстве царит двоевластие: на западе действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, а на востоке — избранный народом парламент.

Командующий Ливийской Национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». По последним данным, ЛНА заняла несколько районов на юго-западе столицы.