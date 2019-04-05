Замминистра финансов США избрали президентом Всемирного банка

Вашингтон, 5 апреля. Новым президентом Всемирного банка избрали заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса. Как сообщил источник, он приступит к исполнению своих обязанностей 9 апреля.

Как отметил собеседник ТАСС, в ближайшие пять лет Мэлпас будет возглавлять все организации группы Всемирного банка. Головной среди них является Международный банк реконструкции и развития.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Белого дома намерена выдвинуть кандидатуру заместителя министра финансов США на пост главы Всемирного банка.

Напомним, 7 января президент Всемирного банка Джим Ен Ким сообщил, что досрочно покинет свой пост. Временно исполняет обязанности главы финансовой организации исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.