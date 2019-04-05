Командующий ЛНА пообещал продолжить наступление до полного освобождения Триполи

Москва, 5 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжит военную операцию на юго-западе Ливии до полного уничтожения вооруженных группировок, которые контролируют Триполи. Об этом заявил командующий ЛНА Халифа Хафтар в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Генсек ООН Антониу Гутерреш 5 апреля прибыл в ливийский город Раджма, в котором расположен штаб Халифы Хафтара.

«Главнокомандующий маршал Халифа Хафтар заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что продолжит боевые действия пока не освободит Триполи от группировок боевиков, которыми жители города сыты по горло», — говорится в заявлении ЛНА.

Напомним, 4 апреля Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется Правительством национального единства. Хафтар приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям, а также призвал защитников Триполи «сложить оружие и поднять белый флаг».