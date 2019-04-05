Главный инфекционист России вызвала антипрививочников на открытые дебаты

Критиковать отдельные аспекты вакцинации возможно, но необходимо делать это конструктивно. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя инициативу ведомства по борьбе с распространением информации о вреде прививок.

5 апреля стало известно о том, что Минздрав подготовил пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

«Если вы говорите о том, какая вакцина или какой компонент в конкретной вакцине, например, агрессивен, и вы считаете, что именно это вредно, — так вы и говорите о том, что эту вакцину было бы разумно сделать по-другому, изменить то-то и то-то. Ну и прилагайте максимальные усилия, если уж вы об этом заявили», — сказала Ирина Шестакова.

Инфекционист отметила, что авторы сообщений, призывающие к отказу от всех прививок в целом, в большинстве случаев не являются практикующими медиками и специалистами в вопросах вакцинации.

«Если сидеть дома и рассказывать мамам через Интернет, что просто нельзя вакцинировать, при этом не имея опыта в клинической практике, и больше ничего не делать — ну извините», — возмутилась врач.

Кроме того, Ирина Шестакова предложила еще один вариант обсуждения вопросов вакцинопрофилактики для ее противников.

«Самое главное, что эти люди никогда не выходят на открытые дебаты, так чтобы выйти и обсудить все с профессионалами с экранов телевизоров. Выйдите из тени и давайте поговорим, взвесим все за и против», — отметила Ирина Шестакова.

Главный внештатный инфекционист Минздрава также признала, что распространение, в том числе и в Интернете, призывов отказаться от прививок сегодня действительно является большой проблемой.

«Профессиональное медицинское сообщество говорит об этом уже много лет, думаю, даже десятилетий, которые как раз прошли после распада Советского Союза, потому что такого подхода именно к отказу от прививок в СССР никогда не было», — заявила Шестакова.

О подготовке законопроектов, предусматривающих в том числе блокировку сообщений с призывами об отказе от прививок, сообщила первый заместитель главы Минздрава РФ Татьяна Яковлева. Под призывом в этом случае будет пониматься «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».

Замминистра добавила, что в последнее время «наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной», через СМИ, Интернет и религиозные секты.