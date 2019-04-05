В Госдуме призвал не допустить превращения Ливии в террористическое государство

Москва, 5 апреля. Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию в Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация в Ливии — затянувшийся результат вмешательства США при поддержке Франции и Великобритании в дела этой североафриканской республики. Считаю, что все, кто реально заинтересован, чтобы больше не было попыток создания террористического государства, как это было в Сирии, должны выступить единым политическим фронтом», — сказал журналистам Шхагошев.

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, навигатором в разрешении сложившейся ситуации могут стать действия России в Сирии.

«Россия выступила единственным адекватным и весомым арбитром, которому доверяют», — отметил депутат.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» также обратил внимание на необходимость предотвращения вмешательства международных террористов в развернувшуюся в Ливии гражданскую войну.

«Необходимо все сделать, для того чтобы минимизировать подобную угрозу. Это сейчас ключевой момент», — заявил Шхагошев.

Депутат обратил внимание, что если этого не удастся сделать и основные международные террористические организации будут притянуты к гражданской войне в Ливии, то последует серьезная террористическая война, которая снесет оба правительства.

Напомним, сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж, в свою очередь, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.