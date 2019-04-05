Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

В Госдуме призвал не допустить превращения Ливии в террористическое государство

224
0 Оставить комментарий

Депутат Госдумы призвал не допустить превращения Ливии в террористическое государство

Москва, 5 апреля. Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию в Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация в Ливии — затянувшийся результат вмешательства США при поддержке Франции и Великобритании в дела этой североафриканской республики.

Считаю, что все, кто реально заинтересован, чтобы больше не было попыток создания террористического государства, как это было в Сирии, должны выступить единым политическим фронтом», — сказал журналистам Шхагошев. 

По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, навигатором в разрешении сложившейся ситуации могут стать действия России в Сирии. 

«Россия выступила единственным адекватным и весомым арбитром, которому доверяют», — отметил депутат.

В Госдуме призвал не допустить превращения Ливии в террористическое государство

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» также обратил внимание на необходимость предотвращения вмешательства международных террористов в развернувшуюся в Ливии гражданскую войну. 

«Необходимо все сделать, для того чтобы минимизировать подобную угрозу. Это сейчас ключевой момент», — заявил  Шхагошев. 

Депутат обратил внимание, что если этого не удастся сделать и основные международные террористические организации будут притянуты к гражданской войне в Ливии, то последует серьезная террористическая война, которая снесет оба правительства. 

Напомним, сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. 

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж, в свою очередь, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров