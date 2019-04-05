Крым отказался от курортного сбора. События дня. ФАН-ТВ

Ливийская Национальная армия идет в наступление. Она заняла несколько районов на юго-западе Триполи, вошла в город Гарьян. Бойцы под командованием маршала Халифы Хафтара продолжают продвигаться к столице. Хафтар приказал не причинять вреда мирным жителям. Цель армии, как заявил маршал, освободить город «от террористов». Напомним, в 2011 году глава Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и убит. С этого момента в стране царит двоевластие. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия.Неделю назад Халифа Хафтар объявил, что разрешение многолетнего кризиса в стране произойдет в течение ближайшего времени. Свою позицию Россия уже озвучила: она поддерживает путь мирного урегулирования конфликта в Ливии.

Сокращение производства оружия

Дональд Трамп предложил США, России и Китаю сократить траты на оружие. Такую идею он озвучил на встрече с вице-премьером Китая Лю Хэ. Сэкономленные деньги страны могут потратить на «более продуктивные вещи» для достижения долговременного мира. Лю Хэ поддержал идею. Отреагировали на предложение и в Кремле.

«Безусловно, любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и высокой оценки. Очень важно, чтобы такие призывы не ограничивались декларациями, а были бы конвертированы в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу, доведенные по всем каналам до собеседников инициативы и предложения», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что каждый год военный бюджет Китая растет до 9%. В 2019-ом на оборону США направило 716 млрд долларов. Это рекорд за всю историю страны. А Россия, в свою очередь, оптимизирует расходы на армию. Шерин уверен, что Трамп в своих высказываниях нечестен.

«Сегодня самый большой военный бюджет в мире — это бюджет американцев. Так что заявление Трампа — это попытка показать себя этаким «голубем мира». Но, как говорится, на воре и шапка горит», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне.

Но, если предположить, что Трамп действительно готов пойти на сокращение производства оружия, то куда он направит сэкономленные средства? Возможно, что на осуществление своей мечты — возведение заветной мексиканской стены.