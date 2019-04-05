Помпео заявил об «успехах» США в попытках уговорить Турцию отказаться от С-400

Москва, 5 апреля. Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал об «успехах» Вашингтона в попытках отговорить Турцию от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. При этом американский дипломат признал, что окончательное решение остается за Анкарой.

Помпео в эфире телеканала Fox News высказал мнение, что США удалось добиться некоторых успехов в попытках уговорить Анкару не покупать у России С-400. Он заявил, что все страны-члены НАТО должны вносить вклад в укрепление «коллективной безопасности».

Госсекретарь США прокомментировал ситуации с Анкарой, которая намерена купить у России С-400, и Италией, которая планирует наращивать экономическое сотрудничество с Китаем.

«Я думаю, мы делаем успехи на каждом из направлений, но в итоге этим странам придется принять решения самостоятельно, а затем США примут свои (решение)», — добавил он.

При этом, стоит отметить, что именно Помпео считает успехом, он не назвал.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложения Москвы по С-400 намного выгоднее, чем сделка по американским Patriot. Он добавил, что сделка Анкары с Москвой о покупке российских систем завершена.

На днях постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон хочет и дальше видеть Анкару в альянсе, но при условии, что Турция откажется от покупки российских комплексов. По ее мнению, С-400 не может быть совместим с натовским вооружением. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попросил не заставлять Анкару выбирать между Россией и Западом.

В августе прошлого года американские власти не исключили, что Соединенные Штаты могут ввести ограничительные меры против стран, которые купят у России вооружение, в том числе С-400.