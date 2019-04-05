В штабе Зеленского заявили, что Тимошенко не будет ведущей дебатов с Порошенко

Киев, 5 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести предвыборные дебаты с участием кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщил представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это ее право. Я думаю, что будет предложено кому-то другому… Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд», — заявил Разумков в эфире украинской радиостанции «НВ».

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента, лидером которого стал Владимир Зеленский с результатом 30,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля.

После первого тура Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила Зеленскому и Порошенко провести дебаты. Зеленский согласился провести дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также предложил Юлии Тимошенко стать арбитром и ведущим данного мероприятии. Кроме того, Зеленский предложил Порошенко сдать анализы, чтобы доказать украинцам, что кандидаты не являются алкоголиками или наркоманами. 5 апреля оба кандидата сдали анализы на наркотики и алкоголь.