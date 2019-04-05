Франция, Британия и США предостерегли Сирию от использования химоружия

Париж, 5 апреля. Власти Франции, Великобритании и США предостерегли Сирию от использования химического оружия. Как говорится в совместном коммюнике трех стран, в противном случае западная тройка будет реагировать «решительно».

Отметим, что весь химический арсенал Сирии был уничтожен под надзором «Организации по запрещению химического оружия» еще несколько лет назад. Тем не менее, обвинения в использовании отравляющих веществ регулярно выдвигаются со стороны западных государств. Несмотря на то, что ни один случай не был доказан, западные страны уже дважды осуществляли акт военной агрессии, нанося удары по Сирии в качестве «наказания». При этом операции США, Великобритании и Франции не были санкционированы Совбезом ООН.

Более того, министерство обороны России в прошлом году доказало, что видеоролик финансируемой США организации «Белые каски» о «химатаке» в сирийской Думе, который и стал поводом для ракетного обстрела сирийской территории, был полностью сфальсифицирован. Военное ведомство нашло сирийских актеров, которые за вознаграждение сыграли «жертв химатаки» для постановочного видео. Кроме того, Минобороны РФ еще в августе прошлого года предупреждало о том, что в Сирии готовится новая провокация с участием европейских спецслужб.