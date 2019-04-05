Адвокат Вышинского рассказал, на какой срок его могут лишить свободы

Адвокату Кирилла Вышинского Андрею Доманскому вручено уведомление в том, что он подозревается в совершении уголовного преступления. Статья, по которой ему может быть выдвинуто обвинение, предполагает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом Андрей Доманский сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Уведомление было вручено юристу заместителем Генерального прокурора Украины. Сам адвокат и его коллеги считают предъявленные претензии абсурдными. Они предъявлены по делу о приватизации нежилого объекта в 2013 году, в котором Доманский участвовал в качестве адвоката.

«Я подозреваюсь в незаконной приватизации объекта (нежилой дом на территории заповедника «Древний Киев». — Прим. ФАН) и его легализации, [в том], что он был противоправно приобретен на аукционе, проведенном государственным учреждением Украины, — рассказал ФАН Доманский. — В очередной раз убеждаюсь, что наши правоохранительные органы ассоциируют адвоката и клиента. Хотя я могу сказать, что мой клиент тоже здесь действовал в рамках закона и победил в конкурсе по закону».

Андрей Доманский рассказал, что всего неделей ранее он добился освобождения коллеги по аналогичному судебному делу, где адвокат обвинялся в действиях своего клиента. Кроме того, по мнению юриста, раздражение правоохранительных органов могло вызвать и его активное участие в конференции в Брюсселе, а также успешная защита прав клиентов в Европейском суде по правам человека.

Второго апреля Андрей Доманский принял участие в конференции с участием экспертов в Брюсселе по итогам первого тура президентских выборов на Украине и планировал в ближайшее время снова отправиться Бельгию для защиты интересов одного из своих клиентов в ЕСПЧ.

«Я понимаю, что это дело политическое и направлено на то, чтобы меня устранить из тех процессов, в которых я принимаю участие как правозащитник. У меня большой пул клиентов, среди них есть и украинские журналисты, и политзаключенные, но в первую очередь я связываю эти обвинения с моим участием в деле Кирилла Вышинского», — заявил адвокат.

Юрист также предположил, что, подобно своему подзащитному — редактору РИА Новости Украина, он мог стать мишенью для правоохранительных органов в том числе из-за своей работы в качестве журналиста.

«Возможно, кому-то еще не нравятся дополнительно те программы, которые я делаю на радио. Можно говорить, что меня устраняют не только как адвоката, но и как журналиста», — добавил юрист.

Доманский подчеркнул, что на данный момент является подозреваемым. Для его заключения под стражу необходимо законное определение суда.

«Меня еще не задержали, но я подчеркиваю слово «еще», — отметил Доманский.

Как рассказал ФАН адвокат, на этот раз он собирается в случае необходимости защищать в суде собственные интересы.

«Я смогу доказать свою правоту. И невзирая на то давление, которое могут оказать на суд органы власти, я все равно верю в наше правосудие», — заключил Андрей Доманский.

Впрочем, правовую поддержку Андрею Доманскому планируют также оказать и его коллеги. Юрист Руслан Берещенко на своей странице в Facebook сообщил о начатой правовой работе по «разрушению «правовой позиции» обвинения в этом удивительном деле».

В январе этого года у Андрея Доманского уже проводились обыски в рамках того же дела, по которому сейчас ему выдвигается обвинение. Правда, по заверениям Генпрокуратуры Украины, проведенные тогда мероприятия были никак не связаны с профессиональной деятельностью по защите интересов Кирилла Вышинского.

Одним из ключевых судебных процессов, в которых Андрей Доманский выступает в качестве адвоката обвиняемого, является дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.