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Адвокат Вышинского рассказал, на какой срок его могут лишить свободы

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Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский

Адвокату Кирилла Вышинского Андрею Доманскому вручено уведомление в том, что он подозревается в совершении уголовного преступления. Статья, по которой ему может быть выдвинуто обвинение, предполагает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом Андрей Доманский сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей. 

Уведомление было вручено юристу заместителем Генерального прокурора Украины. Сам адвокат и его коллеги считают предъявленные претензии абсурдными. Они предъявлены по делу о приватизации нежилого объекта в 2013 году, в котором Доманский участвовал в качестве адвоката.

Адвокат Вышинского рассказал, на сколько лет его могут лишить свободы

«Я подозреваюсь в незаконной приватизации объекта (нежилой дом на территории заповедника «Древний Киев». — Прим. ФАН) и его легализации, [в том], что он был противоправно приобретен на аукционе, проведенном государственным учреждением Украины, — рассказал ФАН Доманский.

— В очередной раз убеждаюсь, что наши правоохранительные органы ассоциируют адвоката и клиента. Хотя я могу сказать, что мой клиент тоже здесь действовал в рамках закона и победил в конкурсе по закону».

Андрей Доманский рассказал, что всего неделей ранее он добился освобождения коллеги по аналогичному судебному делу, где адвокат обвинялся в действиях своего клиента. Кроме того, по мнению юриста, раздражение правоохранительных органов могло вызвать и его активное участие в конференции в Брюсселе, а также успешная защита прав клиентов в Европейском суде по правам человека.

Адвокат Вышинского рассказал, на сколько лет его могут лишить свободы

Второго апреля Андрей Доманский принял участие в конференции с участием экспертов в Брюсселе по итогам первого тура президентских выборов на Украине и планировал в ближайшее время снова отправиться Бельгию для защиты интересов одного из своих клиентов в ЕСПЧ.

«Я понимаю, что это дело политическое и направлено на то, чтобы меня устранить из тех процессов, в которых я принимаю участие как правозащитник. У меня большой пул клиентов, среди них есть и украинские журналисты, и политзаключенные, но в первую очередь я связываю эти обвинения с моим участием в деле Кирилла Вышинского», — заявил адвокат.

Юрист также предположил, что, подобно своему подзащитному — редактору РИА Новости Украина, он мог стать мишенью для правоохранительных органов в том числе из-за своей работы в качестве журналиста. 

«Возможно, кому-то еще не нравятся дополнительно те программы, которые я делаю на радио. Можно говорить, что меня устраняют не только как адвоката, но и как журналиста», — добавил юрист.

Адвокат Вышинского рассказал, на сколько лет его могут лишить свободы

Доманский подчеркнул, что на данный момент является подозреваемым. Для его заключения под стражу необходимо законное определение суда.

«Меня еще не задержали, но я подчеркиваю слово «еще», — отметил Доманский. 

Как рассказал ФАН адвокат, на этот раз он собирается в случае необходимости защищать в суде собственные интересы. 

«Я смогу доказать свою правоту. И невзирая на то давление, которое могут оказать на суд органы власти, я все равно верю в наше правосудие», — заключил Андрей Доманский. 

Впрочем, правовую поддержку Андрею Доманскому планируют также оказать и его коллеги. Юрист Руслан Берещенко на своей странице в Facebook сообщил о начатой правовой работе по «разрушению «правовой позиции» обвинения в этом удивительном деле».

Адвокат Вышинского рассказал, на сколько лет его могут лишить свободы

В январе этого года у Андрея Доманского уже проводились обыски в рамках того же дела, по которому сейчас ему выдвигается обвинение. Правда, по заверениям Генпрокуратуры Украины, проведенные тогда мероприятия были никак не связаны с профессиональной деятельностью по защите интересов Кирилла Вышинского.

Одним из ключевых судебных процессов, в которых Андрей Доманский выступает в качестве адвоката обвиняемого, является дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: Анна Клименко
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