На мусорном заводе в Тюмени опровергли случай с «выброшенным мешком денег»

Тюмень, 5 апреля. На тюменском мусоросортировочном заводе опровергли случай с «выброшенным мешком денег». В пресс-службе завода ООО «ТЭО» сообщили, что предприятие не сталкивалось с такой ситуацией.

Ранее начальник цеха местного мусоросжигательного завода ​Виктор Загидулин рассказал, что семья тюменцев случайно выбросила в мусорный контейнер пакет с деньгами.

«Не было у нас такого случая», — сообщили в пресс-службе мусоросортировочного завода в комментарии РБК.

Собеседник издания отметил, что историю о выброшенном пакете с деньгами рассказал сотрудник завода, и она является случаем из его личной практики.

Напомним, портал NashGorod.ru со ссылкой на Загидулина сообщил об инциденте. Как передает «Свободная пресса», мужчина рассказал, что к нему обратилась семейная пара с просьбой помочь найти пакет, в котором они хранили деньги и который случайно выбросили. К моменту обнаружения пропажи контейнер с мусором уже был вывезен на мусоросортировочный завод. Чтобы вернуть деньги, тюменцам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает Aif.Ru. Как сообщает Infox.Ru, в итоге пакет со сбережениями удалось спасти.