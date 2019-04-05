В ПФР разъяснили, на что не разрешат тратить материнский капитал

Москва, 5 апреля. В Пенсионном фонде России разъяснили поправки в программу материнского капитала. Изменения касаются распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи, говорится в сообщении на сайте ПФР.

В Пенсионном фонде объяснили, на что не разрешат тратить материнский капитал. Отмечается, что теперь усилен контроль за состоянием жилых помещений, которые семьи планируют приобрести за счет этих средств. Если квартира или дом являются непригодными для проживания по сведениям органов жилищного надзора, Пенсионный фонд не разрешит тратить на такую недвижимость материнский капитал.

«Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания», — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Также материнским капиталом нельзя будет оплачивать займы организаций, неподконтрольных Банку России. В ПФР отметили, что такие финансовые организации обычно предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. В связи с этим расходы семей на приобретение жилья увеличиваются, а риск несвоевременной оплаты или невыплаты долга и процентов по займу — повышается. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье.

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР должен проинформировать владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление будут направлять в течение месяца с даты последнего платежа, который завершает расходование средств.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, сообщила, что власти страны намерены принять дополнительные меры по стимулированию рождаемости в России. По ее словам, рассматривается вариант, при котором материнский капитал будут выдавать после рождения первенца