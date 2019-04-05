Власти задумались о здоровом меню для россиян

Москва, 5 апреля. Некачественное и нерациональное питание является одной из главных причин смертности в России, многие россияне при этом вполне готовы пересмотреть свои вкусовые привычки.

Как следует из данных опроса, проведенного «Парламентской газетой», 41% читателей издания стараются придерживаться здоровой диеты. 23,5% участников опроса заявили, что на качественные и полезные товары им не хватает денег. Только 7% читателей придерживаются мнения, что здоровая еда не может быть вкусной.

В правительстве России надеются, что число россиян, которые следят за своим рационом, увеличится после принятия закона о здоровом питании. На рассмотрение Госдумы РФ инициативу планируется внести до конца весенней сессии.

Роспотребнадзор РФ тем временем напоминает, что самые главные пищевые враги человека — это сахар, насыщенные жирные кислоты и соль, чрезмерное употребление которых ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарному диабету.

И сахар, и жиры, и соль содержатся в любимых россиянами колбасах, выпечке и сладостях. По мнению члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николая Герасименко, популярность вредных продуктов обусловлена в том числе агрессивной рекламой.

«Целый день по телевизору идет реклама шоколадных батончиков, газировки и колбасы. Ни разу не видел, чтобы полезные продукты рекламировали», — сокрушается Герасименко.

Депутат Госдумы РФ уверен, что всю продукцию в российских магазинах необходимо маркировать по степени ее полезности. Кроме того, чтобы возвести здоровое питание в статус национальной идеи, необходимо ограничивать рекламу вредной еды на телевидении.

В Совфеде РФ в то же время считают, что россияне портят здоровье некачественной пищей не только из-за агрессивной рекламы, тут виноват еще и западный кинематограф.

«В голливудских фильмах бравые полицейские прямо в машине едят хот-доги, а стильные дамочки на ходу пьют кофе из пластиковых стаканчиков», — напомнил первый зампред комитета Совфеда РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По его словам, россиянам нужно разъяснять, что фастфуд и кофе на вынос, на самом деле, наносят реальный вред организму. Член комитета Совета Федерации России по социальной политике Елена Попова убеждена, что правильное питание должно стать частью здорового образа жизни, как и регулярная диспансеризация и занятия физкультурой.

«Очень важно, чтобы советы по питанию граждане получали от врачей по результатам диспансеризации, а не из Интернета», — уточнила сенатор.

В обеих палатах российского парламента поддерживают законопроект правительства РФ о здоровом питании и советуют россиянам прямо сейчас, не дожидаясь его принятия, пересмотреть свой рацион. Отметим, по статистике, 27% мужчин в возрасте 35-40 лет в России страдают ожирением, в возрастной группе 55-64 года мужчин, страдающих ожирением, уже 36%.