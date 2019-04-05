Продюсер фильма о Началовой обвинил ее агента в погоне за пиаром

Москва, 5 апреля. Продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский обвинил агента певицы Анну Исаеву в погоне за пиаром после смерти своего работодателя. По его словам, при жизни Началовой об Исаевой никто не знал, однако теперь ее зовут на все каналы.

«Именно она ходит на все шоу про футболистов, хоккеистов, квартиры, миллионы, анорексию. Именно она при жизни Юлии была незаметной серой мышкой, и никто о ней не знал. А теперь Исаева бегает по всем телеканалам в надежде повысить свой рейтинг», — пояснил он iReactor.

Ранее продюсер фильма о Юлии Началовой Андрей Загорский заявил, что не будет отменять съемки ленты, даже если не получит согласия со стороны близких артистки. По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.

По словам Загорского, в то время как весь шоу-бизнес построен на деньгах, Началова всего достигла самостоятельно.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.