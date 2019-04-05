Президенты России, Ирана и Азербайджана могут встретиться в августе

Москва, 5 апреля. Встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана может пройти в августе в РФ, сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Азербайджанский дипломат назвал трехсторонний формат Азербайджан — Иран — Россия «очень хорошей инициативой».

«Это такой проект, в котором побеждают все, в котором все заинтересованы», — сказал глава дипломатического ведомства.

По его словам, встреча президентов трех стран пройдет в августе. Однако точную дату переговоров Мамедъяров не назвал, отметив, что должен уточнить ответ по возвращении в Баку.

Первая трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России прошла в августе 2016 года в Баке. Два года назад лидеры встречались в Тегеране.