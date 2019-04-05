Эксперт рассказал, что скрывается за желанием Трампа оштрафовать Мексику

Заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности введения штрафа для Мексики за наркотрафик — это, по сути, требование доли, такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Игорь Рябов.

Штраф для Мексики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обдумывает экономический штраф для Мексики в 500 миллиардов долларов за наркотрафик в США

«Я рассматриваю экономический штраф в 500 миллиардов долларов за наркотики, которые поставляются и провозятся через Мексику и через южную границу (США. — Прим. ФАН). Более 10 000 американцев умирают каждый год, слишком много семей разрушено!» — написал Трамп в пятницу в своем Twitter.

Также Трамп повторил, что если Мексика не обуздает поток мигрантов в Соединенные Штаты со своей территории, он готов поднять пошлины на ввоз произведенных там автомобилей на 25%, а если и это не поможет, то закрыть границу.

Пролог следующих выборов

Политолог Игорь Рябов отметил, что иск Трампа к Мексике за наркотики — настоящее событие. Потому что Мексика наркотики практически не производит, главный производитель кокаина, идущего в США через Мексику, — Колумбия.

«И кстати, ЦРУ и американское правительство так успешно борются с колумбийскими картелями, что производство только растет. Иск к Мексике это фактически требование доли за трафик со стороны США. Очень тонкий момент. Иск Трампа также показывает, что вся история со стеной на границе с Мексикой — это та же история транзита. И наркотрафика, и мигрантов. Как и все заявления Трампа — это политический мем. Он бросает вызов проблеме в виде несуразной с первого взгляда идеи», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, Трамп показывает, что Латинская Америка является источником проблем для США. Показывает он это американской элите, оппонентам внутри. Именно при демократах на юге США образовался разгул преступности в связи с наркотрафиком.

«Это очень интересный момент. Конечно, мексиканское правительство будет возмущаться нанесенному оскорблению, это понятно. Свяжет его с поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вспомнив и войну за Калифорнию. Но на самом деле, это чисто внутриамериканская история. Про связи демократов и ЦРУ с трафиком кокаина. Это пролог к повестке следующих выборов в США», — заключил Игорь Рябов.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что Трамп в сущности уже похоронил НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое на протяжении последних десятилетий определяло торговые взаимоотношения США и Мексики. Но если введение таможенных пошлин можно объяснить защитой американских производителей, то попытка наказать Мексику полутриллионным штрафом выглядит полным абсурдом, считает эксперт.

«Это просто очередной удар по соседней стране, кризис в которой совершенно не выгоден США. Экономика Мексики и так оказалась под угрозой закрытия множества предприятий, ориентированных исключительно на американский рынок. Мексика отвечает собственными ограничительными мерами, но, разумеется, экономическое противостояние между странами оказывается совершенно неравным. А рост безработицы и бедности в Мексике в итоге приведет не к сокращению, а к увеличению наркотрафика и нелегальной миграции. И в этом случае никакие стены и штрафы уже не помогут», — заключил эксперт.

Ранее министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен сообщила, что распорядилась ускорить развертывание дополнительных сил иммиграционно-таможенной полиции США (CBP) на границе с Мексикой.