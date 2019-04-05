Экопарки по переработке отходов могут появиться в России

Москва, 5 апреля. В России могут появиться экологические парки — территории для размещения предприятий перерабатывающего комплекса, сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на встрече с финскими бизнесменами.

Руководитель РЭО рассказал, что договорился с Минпромторгом РФ о мерах поддержки предприятий для сферы ТКО. Кроме того, Буцаев обсудил возможность создания экопарков с использованием иностранных технологий.

Региональные операторы получат финансовую поддержку РЭО, добавил он. Речь идет о предоставлении льготных условий по лизингу и субсидированию, что обеспечит сбалансированный сбыт западных технологий.

«Мы хотели бы, чтобы это были крупные проекты, тогда наше участие будет обоснованным», — сказал Буцаев, его цитирует «360».

Ранее сообщалось, что российские власти поручили локализовать производство в сфере экологии, в том числе в проектах, которые связаны с ТБО.

С января 2019 года в России ввели новую систему регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Заниматься этим будут региональные операторы, их сервис оплачивается как отдельная услуга.