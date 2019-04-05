Авторство клипа БГ «Поезд в огне» оспаривают в Европейском суде в Страсбурге

Режиссер Виктор Макаров, снявший фильм «Берегите женщин», подал иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге к Сергею Дебижеву и Наталье Кириловой об оспаривании авторских прав на легендарный видеоролик «Поезд в огне».

История с оспариванием авторских прав на клип на песню «Поезд в огне» Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» началась в мае 2017 года, почти 30 лет спустя после выхода легендарного ролика в эфир.

Известный ленинградский режиссер Виктор Макаров обратился в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с иском о признании его авторских прав на ролик. Суд первой инстанции Макаров проиграл, так же, как и апелляцию. Сейчас документы направлены в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбург.

На данный момент режиссерами клипа указаны три человека — Виктор Макаров, Сергей Дебижев и Наталья Кирилова. Однако Макаров, который на момент создания видеоклипа был единственным из этой тройки профессиональным режиссером, утверждает, что автором ролика является только он. Федеральное агентство новостей разбиралось в авторстве легендарного клипа.

Болезнь

Решение обратиться с иском в суд 81-летний режиссер Виктор Макаров принял после того, как в различных источниках в Интернете увидел рядом со своей фамилией еще две — Дебижева и Кириловой. Он требовал обязать «соавторов» опровергнуть их авторские права на ролик; также в иске содержалось требование об удалении неправильной с его точки зрения информации, о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, о взыскании компенсации морального вреда, о защите чести и достоинства, о взыскании судебных расходов. Компенсация была определена следующим образом: с Дебижева — пять миллионов рублей, с Кириловой — четыре миллиона рублей.

«Этот клип снимал мой муж в то время, когда мы вместе с ним работали в комитете по телевидению и радиовещанию, впоследствии он стал называться ГТРК «Петербург-Пятый канал», — рассказала ФАН Татьяна Масловская, супруга Виктора Макарова. — Он был режиссером, а я была ассистентом режиссера на этом клипе. Кирилову мы тогда вообще не знали, мы ее увидели только в 1998 году. То есть через десять лет после того, как клип был сделан, стал известен и был признан учебным пособием в театральных вузах».

По словам Татьяны Масловской, к этому клипу никто, кроме Макарова, никакого отношения не имеет. Ролик целиком снимался на телевидении, оно же является владельцем имущественных прав. У Масловской и Макарова сохранились все документы на съемочную и монтажную технику, которая также принадлежала телевидению. По словам Масловской, ни Кирилова, ни Дебижев в тот момент никакого отношения к телевидению не имели.

«Расчет этих двух самозванцев был на то, что Макарова больше нет, — объясняет Масловская. — У него случился инсульт, ужасный. Когда что-то случается с актером, режиссером — это быстро распространяется. И, скорее всего, я даже уверена, они решили, что он уже умер, и закусили удила. Никакого отношения к нашему клипу — я говорю нашему, потому что я была ассистентом, а сценаристом и режиссером — Макаров — они не имеют».

«Кроме того, что у нас сохранились все документы, — продолжает супруга Макарова. — Свидетелем на суд трижды приходил человек, от которого зависел выход клипа в эфир на телевидении (Юрий Афанасьев, один из известнейших в Петербурге телевизионных работников. — Прим ФАН.) Вы представляете, что это было такое в советское время? Он подписывал все микрофонные папки, он отсматривал, принимал или запрещал выход [произведения] в эфир».

Эфир

Масловская рассказала, что, когда уже была назначена дата выхода «Поезда в огне» в эфир, режиссер молодежной редакции, который и попросил Макарова снять клип, позвонил в программу «Взгляд». Он сказал москвичам, когда именно будет сдача материала.

Тогда программы Ленинградского телевидения передавали и на Москву. Из центральной аппаратной клип перегнали в Москву, а сотрудники программы «Взгляд» взяли его себе. В их программе клип вышел на всю страну.

По версии Сергея Дебижева, ролик попал в Москву иным способом, да и вся история съемок разнится с версией Макарова.

Согласно материалам дела, с его точки зрения история выглядела так: режиссер клипа Сергей Дебижев хотел снять и смонтировать его самостоятельно, но на телевидении, где была взята аппаратура, к съемочной группе присоединили профессионального режиссера Виктора Макарова, который на следующий день после съемок сам смонтировал этот клип. Это материал был тут же переделан [лидером группы «Аквариум» Борисом] Гребенщиковым и Дебижевым с использованием кинохроники, а после отправлен поездом в Москву, где был показан тем же вечером в программе «Взгляд».

Паровоз

По мнению Макарова и Масловской, клип в первую очередь прославили документальные кадры, вставленные в ролик.

«Этот клип стал значительным не потому, что на паровозе едет группа «Аквариум», а потому, что мы ездили в Красногорск (там был РГАКФД, документальный архив. — Прим. ФАН.) и выбирали там хроникально-документальные материалы, — говорит Татьяна Масловская. — Клип стал знаменитым за счет хроникально-документальных материалов и текста, который написал Гребенщиков. Так называемые авторы даже не знали, где этот клип снимался. Они указали совсем другое место. И Дебижев, и Кирилова даже не знают, где мы взяли паровоз. Он был не на ходу, он со свалки. Никакого машиниста не было. Эту вагонетку тянули, чтобы создать в кадре видимость, что поезд идет».

Версия Дебижева и здесь отличается от рассказанного Масловской. На суде он сообщил, что паровоз назывался «Овечка». Он был на ходу, был и машинист: с ним существовала договоренность о съемках. Кроме того, Дебижев показал еще один документ, как он утверждает, подлинник сценария. В материалах дела об этом говорится так:

«В подтверждение своих доводов Дебижевым С.Г. представлен подлинник сценария «Поезд в огне», черно-белая абсурдно-парадоксальная драма, время и место действия неизвестны, из которого следует, что сценарий содержит раскадровки, то есть детальное описание того, каким образом оператор должен был вести съемочный процесс, с зарисовками и указанием лиц, участвующих в видеоклипе, на котором содержатся инициалы Б.Г. (Борис Гребенщиков) и С.Д (Сергей Дебижев), а также фотографии с места съемки видеоклипа и фотографии, на которых запечатлены Б.Г. (Гребенщиков Б.Б.) и Дебижев С.Г. вместе».

Реквизит

У стороны ответчиков, по мнению истцов, в реальности нет никаких твердых доказательств. Тогда как у самих истцов, по их словам, есть все документы — даже справка о получении премии от работодателя за снятый клип. Как объясняет Масловская, с Наталией Кириловой они познакомились только в 1998 году, то есть через десять лет после съемок ролика. А с Сергеем Дебижевым впервые встретились только в суде.

Также есть несоответствие в информации о самих ответчиках. Про участие Кириловой в съемках Дебижев говорил следующее:

«Ответчик указал, что Наталия Викторовна Кирилова в то время работала в театре и смогла предоставить костюмы и другой реквизит, необходимый по разработанному им сценарию (например, пишущую машинку, которая появляется на 2 минуте 11 секунде видеоклипа)».

У самой Кириловой в открытых данных на сайте «Гильдия неигрового кино и телевидения» размещена следующая информация:

«Родилась в Сталинграде (ныне — Волгоград), училась в Москве (МГУ и МГЗПИ — исторический факультет, 1973-1978), также получила второе высшее образование по специальности — закончила Высшие режиссерские курсы ГОСТЕЛЕРАДИО СССР (1990-1991), работала на Волгоградском телевидении (1978-1983) и на Ленинградском телевидении (1987-1992) в качестве автора, ведущего программ, ассистента режиссера, руководителя кинопроизводства на ТВ, режиссера».

То есть, в биографии Кириловой никакого театра нет. Кроме того, Масловская утверждает, что в те годы на Ленинградском телевидении не было своих авторов — только приглашенные. А Кирилову она увидела на Ленинградском телевидении перед самой его ликвидацией — в конце 1990-х. По мнению Масловской, в то время Кирилова не могла быть режиссером, так как режиссерский круг на тот момент был достаточно узок, и все режиссеры друг друга знали.

На данный момент иск об оспаривании авторских прав находится в Европейском суде по правам человека. В ближайшее время будет известна его дальнейшая судьба.