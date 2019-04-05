В Госдуме назвали блефом угрозу Саудовской Аравии отказаться от расчетов в долларах США

Москва, 5 апреля. Саудовская Аравия вряд ли откажется от расчетов в долларах США при продаже углеводородов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Шулепов.

Ранее в пятницу, 5 апреля, сразу несколько саудовских источников заявили, что в стране всерьез рассматривается возможность отказаться от использования доллара в сделках по продаже нефти, если в США примут закон, направленный против ОПЕК.

«Это похоже на блеф. Какие варианты у Саудовской Аравии, чем она будет рассчитываться при продаже углеводородов?» — усомнился парламентарий.

В России тоже звучат предложения уходить от расчетов в долларах. Но у нас в запасе есть и значительная рублевая масса, и евро, и юань, напомнил депутат.

«А Саудовская Аравия все же экспортирует в США почти пятую часть добываемых углеводородов. И найти другой рынок сбыта будет непросто. Вряд ли это возможно. Я не вижу других вариантов у этой страны при расчетах с США», — резюмировал собеседник ФАН.

В 2018 году Саудовская Аравия по просьбе США согласилась увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать уход с рынка попавшего под санкции Ирана. Это привело к дальнейшему снижению цен на углеводороды.

Однако после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи отношения двух стран начали портиться.